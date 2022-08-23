Meteoroloji bölge bölge açıkladı... Kuvvetli sağanak geliyor! İşte illere göre hava durumu...

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 36
İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Parçalı bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39