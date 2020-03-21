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Meteoroloji 'den yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji 'den yağış uyarısı! Yurtta hava durumu
Meteoroloji 'den yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı bulutlu 10
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

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