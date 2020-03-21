Meteoroloji 'den yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 12
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı bulutlu 10
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13