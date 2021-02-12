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Meteoroloji duyurdu: 'İstanbul'da kar kalınlığı 30 santimetreye çıkacak'

Meteoroloji duyurdu: 'İstanbul'da kar kalınlığı 30 santimetreye çıkacak'
Meteoroloji duyurdu: 'İstanbul'da kar kalınlığı 30 santimetreye çıkacak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının 20 derece kadar düştüğü İstanbul’da kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıkacağını belirterek meydana gelebilecek don riskine karşı üreticileri uyardı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son dakika açıklaması ile vatandaşları uyardı. Yazılı olarak yapılan uyarıda, “Marmara Bölgesinde yarın (12.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 santimetre, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre-saat) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” sözlerine yer verildi.

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