Meteoroloji günler öncesi uyarmıştı! Yüksekova beyaza büründü

Yüksekova ilçesinde haftalardır süren soğuk hava, iki gündür yerini kar yağışına bıraktı. Cilo Dağlarının yüksek kesimlerinde kar miktarı 5 santimetreyi bulurken, ilçe merkezi ise kar yağışı sonrası beyaza büründü.

‘'Meteoroloji uyarılar yapmıştı günler öncesi''

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli; Hakkari'de ise çok kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların bin 700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtilmişti.

Metin Tek







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