Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı, 31 Mart 2019 yurtta hava durumu

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'da yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu (Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 12

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu (Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 17

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı bulutlu 13

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinde çevreleri hafif sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 12