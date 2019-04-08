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Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı! 8 Nisan 2019 yurtta hava durumu

Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı! 8 Nisan 2019 yurtta hava durumu
Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı! 8 Nisan 2019 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Sivas, Tokat, Ordu, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Sinop, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimler ile zamanla iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18  

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