Meteoroloji uyardı, 5 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri, Mardin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışının olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Kar yağışlarının yarın öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısından başlayarak gün sonunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Murat Başal

