İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteoroloji uyardı, 5 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji uyardı, 5 il için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji uyardı, 5 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şanlıurfa için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri, Mardin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışının olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Kar yağışlarının yarın öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısından başlayarak gün sonunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Murat Başal
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.