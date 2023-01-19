Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 10 ili sarı kodla uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgiye göre, Aydın, Bursa, Edirne, Krıklareli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'ı sarı kodla uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı 19

Adana: Az bulutlu 17

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Az bulutlu 19

Trabzon: Az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu 14

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