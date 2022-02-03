Meteoroloji uyardı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Rüzgar, Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12

Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

Adana: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 13