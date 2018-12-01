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Meteoroloji uyardı! Kar geliyor |1 Aralık yurtta hava durumu

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor |1 Aralık yurtta hava durumu
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor |1 Aralık yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Hatay ve Aksaray çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Hatay ve Aksaray çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 13  

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