Meteoroloji uyardı: Kayseri'de hafta sağanak yağışlı geçecek

Perşembe gününden itibaren özellikle Erciyes ve çevresinde gök gürültülü yağışlar beklediklerini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, “Bu hafta içerisinde Kayseri'de hava parçalı bulutlu ve öğleden sonraki saatlerde aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Çarşamba günü parçalı bulutlu öğleden sonra da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Minimum 8, maksimum 23 derece sıcaklık bekliyoruz. Yine söylediğimiz gibi Perşembe günü öğleden sonraki saatlerde olmak üzere Erciyes Dağı çevrelerinde gök gürültülü sağanak bir yağış bekliyoruz. Sıcaklık da 6 ile 23 derece arasında olacak” dedi.

Eren Kan



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