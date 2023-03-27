Meteoroloji uyardı: Kış geri geliyor, zirai don bekleniyor

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının, Türkiye'nin birçok kesiminde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları Samsun ve çevre illerinde de soğuk hava ve yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu. Tahminlere göre Samsun'da 21 derece civarında seyreden sıcaklıkların 29 Mart Çarşamba günü 15 derece birden düşerek, 6 derece olması tahmin ediliyor. Ayrıca Samsun'da 28 Mart Salı günü de kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zirai don bekleniyor

Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin hava durumu ile ilgili yaptığı uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin 28 Mart Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde 8 ila 14 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri bölgemizin kıyı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgarın, salı günü bölgemiz genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk hava, yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zîrai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Samsun'da hava sıcaklıklarının 28 Mart Salı günü 21 derece, 29 Mart Çarşamba günü 6 derece, 30 Mart Perşembe günü 7 derece ve 31 Mart Cuma günü de 9 derece olması tahmin ediliyor.

Erdi Demir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.