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Meteoroloji uyardı! O iller dikkat... Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! O iller dikkat... Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı! O iller dikkat... Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara, Adana, Samsun, Trabzon ve bazı illerde ise sağanak yağış bekleniyor...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Ankara'nın kuzeyi ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevreleri ve Erzincan'ın kuzey ve batısında kuvvetli, Bartın, Ordu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38

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