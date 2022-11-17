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Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Kasım hava durumu tahminlerini açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 ile sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının; Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 il alarmda

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller;

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 14

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