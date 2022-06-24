Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esecek.

26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MGM'nin bölge bölge yayımladığı haritada ise 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Adana, Ağrı, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Mersin, Konya, K.Maraş, Mardin, Muş, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Van, Karaman, Şırnak, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verilirken Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı geldi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35