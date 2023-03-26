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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

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