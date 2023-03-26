Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

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