Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı bulutlu 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19
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