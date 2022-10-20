Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esecek.

Meteoroloji 4 ili sarı, 2 ili turuncu kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgiye göre Ordu,Samsun, Giresun ve Trabzon sarı, Artvin ve Rize ise turuncu kodla uyarıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 30

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