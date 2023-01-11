Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 4 ili sarı, 7 ili turuncu kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilre göre Balıkesir, Denizli, Uşak ve Kütahya sarı, Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Burdur, Isparta ve Muğla turuncu kodla uyarıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu 13

Erzurum: Az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu 9

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