Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 10 ili sarı kodla uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasından alınan bilgiye göre, Aydın, Bursa, Edirne, Kırklareli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Tekirdağ sarı kodla uyarıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası, akşam saatlerinde il geneli aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor 17

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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