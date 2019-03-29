Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor |29 Mart yurtta hava durumu

Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, zamanla İç Anadolu'nun güneyi ile gece saatlerinden sonra Sivas ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Tarımsal faaliyetin olduğu Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya'nın ve Bursa'nın güneyi), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun güney ve doğusunda hissedilir derecede olmak üzere ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege'de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla güney ve doğusu çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 11

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 10