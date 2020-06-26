Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40