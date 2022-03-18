Meteoroloji uyarmıştı, Doğu'nun yüksek rakımlı geçit noktalarında kar ve tipi etkili oldu

Kent merkezine de aralıklarla yağan kar yağışı yüksek rakımlı geçit noktalarında sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Erzincan-Sivas kara yolu üzeri 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürürken Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde de etkisini artıran kar yağışı yaralamalı ve maddi hasarlı kazaları da beraberinde getirdi. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.

‘Kar yağışı pazar gününe kadar devam edecek'

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazar gününden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde ise çığ riskine karşı meteoroloji ekipleri vatandaşlara ve yetkililere uyarılarda bulunuyor.



Emin Ferhat Sevilir

