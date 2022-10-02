Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastına yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tedbirsiz çıkan vatandaşlar koşarak saçak altlarına sığınırken, tedbirli çıkanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağış, sokakta olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tedbirsiz bir şekilde evden çıkan vatandaşlar koşarak saçakların altına ve toplu taşıma araçlarının duraklarına sığınırken, tedbirli olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Bazı vatandaşlar ise yağışı fırsata çevirerek yaya üst geçitlerde şemsiye satarak para kazanmaya çalıştı.

Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ana arterlerdeki bazı bölgelerde de trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı zaman zaman çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 30

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 26

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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