Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışları etkisini gösterdi! Türkiye beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaşarak özellikle Beylikdüzü'nde etkisini gösterdi. Taksim'de yılın ilk karı lapa lapa yağdı. İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar karın tadını bol bol fotoğraf çekerek çıkardı. İstanbul'da uzun süredir beklenen kar gece saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'un birçok ilçesinde kar geçişleri meydana geldi. Taksim'de de etkili olan kar yağışı belli aralıklarla yağdı. İstiklal Caddesi'nde kara yakalanan vatandaşlar, lapa lapa yağan karın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havanın aydınlanması ile ortaya çıktı. Birçok evin çatısının kar ile dolduğu görüldü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaşarak özellikle Beylikdüzü'nde etkisini gösterdi.

İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı, gece saatlerinde Beylikdüzü'nde etkisini gösterirken yollar kısa süre içinde beyaza büründü. Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası yağan kara dışarıda yakalanan bazı vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi. Kar yağışı hakkında konuşan vatandaşlardan Mustafa Koçak, “Şu anda ağabeyimi bekliyorum. Karı bekliyorduk ve sonunda geldi. İnşallah herhangi bir problem olmadan güzel bir şekilde atlatırız. Güzel bir doğa olayı. Ben seviyorum ve inşallah eğlenceli bir şekilde geçer. Ben çok mutluyum, kaza bela olmadan inşallah geçer” dedi. Kar yağışına sevindiğini dile getiren bir başka vatandaş Yiğit Duman ise “Hele şükür geldi. Uzun zamandır bekliyorduk. Şahsen mutlu oldum hem de tatil zamanı geldi. Bu sene bekletti ama olsun. Geçen yıl gibi yağarsa öğrenciler için bir nebze mutluluk olur. Ben şu anda otobüs bekliyorum. İnşallah otobüslerde de bir sıkıntı çıkmaz” diye konuştu.

Keçiören kartpostal gibi

Keçiören'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçede ortaya koyduğu kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Yılın ilk karını alan Keçiören'de; park, bahçe ve dinlenme alanları eşsiz görüntüleriyle fotoğraf tutkunlarını da sokağa döktü.

Bursa'da kar yağışı etkili oldu

Haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın ardından gelen soğuk havanın etkisiyle Bursa'da şehir merkezinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı yerlerde yerler kısmen tutarken, vatandaşlar karın tadını çıkardı. Lapa lapa kar yağışını izleyen vatandaşlar, zaman zaman o anları kaydetti.

Karda kayan araçlar İstanbul yolunu trafiğe kapattı

Bursa'da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen yar yağışı geldi. Kara hazırlıksı yakalanan sürücüler Bursa İstanbul yolu Gemlik istikameti Dürdane rampasında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle tır ve büyük araçların zor anlar yaşadığı, yoldan çıktığı rampa, haritadan da kırmızıya boyandı.

Çankırı'da yılın ilk karı yağdı

Çankırı il merkezinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, gece saatlerinde yılın ilk karı yağmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Çankırı'da beklenen kar yağışı Çankırı il merkezi ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağan sulu kar bir süre sonra etkisini kaybetti. Çankırı'nın yüksek kesimlerinde ağaçların karla kaplandığı görüldü.

Kastamonu beyaza büründü

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde il merkezinde de etkisini gösterdi. Kastamonu şehir merkezini beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan Kastamonu'nun tarihi mekan ve binaları ayrı bir güzellik sundu.

Sivas beyaz gelinliğini giydi

Sivas'ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar gece saatlerinde de devam etti. Kentin dört bir yanı beyaza bürünürken Sivaslılar bembeyaz bir güne uyandı. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına başladı. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan karlar temizlenerek tuzlama işlemi yapıldı. Vatandaşlar ise kar yağışına sevindiklerini söyledi.

Ağrı, beyaz örtüsüyle göz kamaştırdı

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, her yıl Kasım ayında başlayan kar yağışının Ocak ayında etkili olmasının ardından şehir beyaza büründü. Bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı ile nehirler, ağaçlar ve kentin birçok bölgesi kar altında kaldı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu yerlerde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Hakkari'de 10 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolu il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin geceli gündüzlü çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 10 yerleşim yolunun açılması içinde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. İl özel idaresi yetkilileri, Şemdinli ilçesinde 2 köy ve 8 mezra olmak üzere 10 yerleşim yolunun kapalı olduğunu bildirdi.

Yozgat'a yılın ilk karı düştü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışından dolayı kentte çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı.Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Kar yağışından dolayı kentte çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. Sürücüler ise kar yağışına hazırlıksız yakalandılar. Bazı sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadılar. Kar yağışına en fazla sevinen çocuklarda parklarda kartopu oynayarak karın keyfini çıkarırken, kardan adam yapmayı unutmadılar.

Düzce'de yılın ilk kar yağışı başladı

Uzun süredir beklenen kar sonunda Düzce'de başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken ağaçları ve araçların üzerini beyaza büründürdü. Yurtta uzun zamandır beklenen kar yağışı kendisini göstermeye başladı. Kış mevsiminin sonuna gelindiği Şubat ayında yağan kar yağışı sevindirdi. Düzce'de de sabah saatlerinde kent merkezinde hafif şekilde kar yağışı başladı. Zeminde etkili olmayan kar yağışı ağaçların üzerinde ve park halinde ki araçların üzerinde kendini tuttu. Yüksek kesimlerde ise etkili oldu.

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Ahlat'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri de merkezdeki cadde ve sokaklarda temizleme çalışmasını sürdürüyor. Çarşı merkezinde esnaf iş yerinin önünde biriken karı temizlerken, bazı araçların karlara gömülü kaldığı görülüyor.

Esnaf Koray Akkaya, güzel bir güne kar yağışıyla uyandıklarını söyleyerek, “3 gündür aralıksız durmadan yağıyor. Sabah uyandık iş yerlerimizin önünü, araçlarımızın üzerini temizledik. Çok şükür 3 gündür bayağı kar yağdı. Bekliyorduk zaten kar yağmasını, geç geldi ama güzel oldu” dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verilerine göre kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

Kayseri'de yoğun kardan dolayı ulaşıma kapanan 208 mahalle yolu açıldı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada özverili çalışmalar yürütüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri ise, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarındaki 7 noktada etkili olan kar yağışına, 24 saat çalışma esasına göre anında müdahale ediyor.

Beklenen kar İzmit'in yüksek kesimlerine düştü

Kocaeli'nin kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'ye 6 gün önce kar yağmıştı. Kar kalınlığının 26 santimetre ölçüldüğü Kartepe'nin ardından İzmit'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri adeta beyaza bürüdü. Özellikle Akpınar Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken; ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri de beyaz bir görüntüye kavuştu.

Sakarya'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Hendek ilçe merkezinde de başladı

Ülke genelinde beklenen kar yağışı, Ocak ayının sonunda birçok şehirde etkisini gösterdi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başlamıştı. Yüksek kesimlerde başlayan yağış Hendek ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının geç geldiğini aktaran Kader Köseoğlu, “Mevsim normallerine göre kar yağışı bu sene biraz geç geldi. Buna da şükür, Şubat ayında kar yağışını gördük” derken, Hendek ilçesi Büyükdere Mahalle Muhtarı Adem Demir ise, “Bereket yağmaya başladı. Kar yağışı bütün ağaç, meyve ve sebzeler için iyi oldu. Çünkü havalar biraz daha böyle gitse ve kar yağmasa meyveler açacaktı” ifadelerine yer verdi.

Malazgirt'te kar yağışı

Malazgirt ilçesinde dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Uzun zamandır beklenen karın yağmasıyla birlikte sürücüler ulaşımda sıkıntı yaşarken, Malazgirt Belediyesi ekipleri de yollarda kapanma ve buzlanma riskine karşı yoğun çalışma başlattı.

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