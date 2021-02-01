İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteoroloji uyarmıştı, sağanak sonrası yol kapandı

Meteoroloji uyarmıştı, sağanak sonrası yol kapandı
Meteoroloji uyarmıştı, sağanak sonrası yol kapandı

Kırklareli’de kuvvetli yağışın ardından sular altında kalan Kırklareli-Kofçaz karayolunun Kırklareli istikameti ulaşıma kapandı.

Meteoroloji uyarmıştı, sağanak sonrası yol kapandı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırklareli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün içinde etkisini arttırdı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine ulaşımı sağlayan karayolu, tarlalardan gelen su nedeniyle su içinde kaldı.

Kırklareli-Kofçaz karayolu Kırklareli gidiş şeridi taşkın nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araçların yardımına ise itfaiye koştu. Karayolları Şube Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kentte yağışın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Hüseyin Çanlı
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.