Meteoroloji uyarmıştı, yağmur şiddetini artırarak devam ediyor

Edirne'nin kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'nin tüm uyarılarına rağmen sabah işe gitmek için evlerinden hazırlıksız çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uyarıları dikkate alarak yanında şemsiye bulunduran vatandaşlar sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı. Ancak yanında şemsiye bulunmayan ve adeta sırılsıklam ıslanan vatandaşlar da yağmura aldırış etmedi.

Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Şener Urfa