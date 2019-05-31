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Meteoroloji,'Bayramda sıcaklar devam edecek'

Meteoroloji,'Bayramda sıcaklar devam edecek'
Meteoroloji,'Bayramda sıcaklar devam edecek'

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de bayram süresince sıcak havanın etkili olacağını bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Yurt genelinde olduğu gibi bölgemiz üzerinde de etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince etkili olmaya, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatilinin ilk günü olan 01.06.2019 Cumartesi günü bölgemizde Malatya'nın kuzey kesimleri ile Tunceli-Bingöl çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve lokal olmak üzere gökgürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir.

Bayram tatilinin diğer günlerinde ise bölge genelinde yağış beklenmezken havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçmesi beklenmektedir"denildi.

Merkezin açıklamasının devamında ise," Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının Elazığ'da 34-37, Malatya'da 33-36, Tunceli'de 31-36, Bingöl'de 31-35, Adıyaman'da ise 37-39 derece arasında olması bekleniyor. En düşük hava sıcaklıklarının Elazığ'da 17-20, Malatya'da 18-21, Tunceli'de 15-18, Bingöl'de 16-19 ve Adıyaman'da 22-25 derece arasında olacağı tahmin ediliyor"ifadelerine yer verildi.  

Mehmet Hanifi Şahin


 

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