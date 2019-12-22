Meteoroloji'den 10 il için turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi (23.12.2019) günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi (23.12.2019) günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TURUNCU UYARININ ANLAMI!

Turuncu, "Tehlike var, tedbirli olun" sloganıyla sıklıkla görülmeyen hava hadiselerinin tespitinde kullanılıyor. Ayrıca, can ve mal kaybına sebep olabilecek durumlarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Kırmızı, "Hazır olun" sloganıyla çok tehlikeli ve kuvvetli bir meteorolojik hadisenin tahmin edildiğini gösteriyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.