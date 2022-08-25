Meteoroloji'den 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı!

11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Müdürlük'ten yapılan yeni açıklamalara göre; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova turuncu uyarı alırken İstanbul, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ise sarı kod ile uyarıldı.

MGM sosyal medya hesabından, "Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulunuldu.