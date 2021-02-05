Meteoroloji'den 15 il için turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre bugün, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari ve Siirt için turuncu kodlu uyarı verilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İşte Turuncu Kodlu illerin bulunduğu harita:

Bugün hava nasıl olacak? 5 Şubat yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in doğu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14