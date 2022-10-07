Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya'nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 19 il için 'sarı kodlu' uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 ili sarı kodlu uyardı. Bu iller;

Afyonkarahisar

Antalya

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Denizli

Edirne

Isparta

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Manisa

Muğla

Sakarya

Tekirdağ

Yalova

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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