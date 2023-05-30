Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 28 şehrimize sarı kodlu uyarı geldi, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İşte sarı alarm verilen iller:
Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak, Uşak.
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