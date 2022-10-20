Meteoroloji'den 3 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 21 Ekim gece yarısı ile 23 Ekim Pazar günü saat 09.00 arasında 3 il için hafif zirai don riski bulunduğu belirtilerek, “21 Ekim Cuma gününden 23 Ekim Pazar gününe kadar, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin kuzey ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde gece ve sabahın ilk saatlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır” şeklinde uyarı yapıldı.

İlgililerin tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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