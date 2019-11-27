İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de belirli aralıklarla yağış beklendiğini, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlere yer yer yağmur, karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor"denildi.

Merkez ayrıca, rüzgarın yağış esnasında kuvvetli esmesinin beklendiğini de aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.