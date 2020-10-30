Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizin yağışlı ve serin havanın etkisine girmesi beklenmektedir. Yağışların 31 Ekim Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinde, 01 Kasım Pazar gününden itibaren ise bölge genelinde etkili olması beklenmektedir. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri civarına ve altına düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Rüzgarın hafta sonu orta kuvvette, Pazartesi günü ise kuvvetli eseceğini aktaran merkez, önümüzdeki hafta hissedilir derecede sıcaklığın azalması ile birlikte başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.

Rıdvan Yeşilırmak