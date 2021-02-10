Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer aralıklı yağmur beklenmektedir. Adıyaman ve çevrelerinin ise öğle saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir" denildi.

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya kadar süreceğini anımsatan merkez, bölge genelinde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşmasına karşı dikkatli olunmasını önerdi.