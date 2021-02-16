Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı!

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Adıyaman çevrelerinde ki yağışların ise sağanak şeklinde olması beklenmektedir.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli saatte 40-70 kilometre esmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Merkez ayrıca, bölge de kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğunu belirterek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.