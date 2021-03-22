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Meteorolojiden 5 il için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden 5 il için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağışla beraber güney batılı yönlerden aralıklı kuvvetli esmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren yer yer saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesinin beklendiğine dikkat çeken merkez, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını önerdi.

Öteyandan Bingöl ve Tunceli'nin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma ihtimali ne karşıda uyarıda bulunuldu.

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