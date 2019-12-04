Meteorolojiden 5 il için yağmur ve kar uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada," Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz bugün gece saatlerinden sonra yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların Cuma gece saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen yağışların zamanla şiddetini artırarak Adıyaman , Malatya, Elazığ merkez ve güney kesimlerinde yer yer etkili olacağı, bölge genelinde beklenen yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, bin metre üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir"denildi.

Sıcaklıkların da 2 ile 4 derece azalacağını bildiren merkez, yağış ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.

Mehmet Hanifi Şahin

