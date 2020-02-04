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Meteorolojiden 6 il için "fırtına" uyarısı

Meteorolojiden 6 il için
Meteorolojiden 6 il için "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısında bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, fırtınanın çarşamba (yarın) sabah saatlerinde etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Çarşamba sabah saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak genelinde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olacak fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ersin Turan

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