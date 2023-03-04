Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.03.2023 Pazar günü Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Aydın merkez ve batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Köşk, Koçarlı, Çine ve Karpuzlu) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Murat Uçkaç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.