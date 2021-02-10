Meteorolojiden beklenen şiddetli soğuklar öncesi fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika duyurusunda Marmara bölgesinde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Rüzgarın; bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Trakya'da, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”