Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı (8 Haziran Çarşamba Hava Durumu)

Yağışların Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzeyi), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman) ile Ankara, Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 32

Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ( Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu 34



