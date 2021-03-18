Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 10

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13