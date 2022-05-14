Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 23
İzmir: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç batı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 23
Erzurum: Parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28