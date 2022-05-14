Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç batı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28