İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.

Bugün 22.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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