İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için turuncu uyarıda bulundu.

Bu akşam 18.00'dan başlayıp yarın gece saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Güney yönlerden (Lodos) fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) bekleniyor ! Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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