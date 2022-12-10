Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Bu akşam 18.00'dan başlayıp yarın gece saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Güney yönlerden (Lodos) fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) bekleniyor ! Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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