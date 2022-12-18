Meteorolojiden Bursa'nın 4 ilçesi için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bu gece 04.00'dan başlayıp salı günü saat 23.59'a kadar sürmesi kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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