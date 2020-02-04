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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kar yağışı beklendiğini belirterek, buzlanma ve çığ konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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