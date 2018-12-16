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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari genelinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da eksi 2, Bitlis'te eksi 6, Muş'ta eksi 1 ve Hakkâri'de eksi 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 7, Bitlis 3, Muş 4 ve Hakkâri'de 6 derece olması bekleniyor” denildi. 

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 7 yerleşim yeri yolunun açılması için de Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  

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